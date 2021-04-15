МОСКВА, 15 апр ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг ощутимо снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.16 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 2,69%, до 7,08 доллара, "Новатэка" — на 2,93%, до 188,18 доллара, "Лукойла" — на 3,25%, до 78,6 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 2,77%, до 6,01 доллара, "Газпром нефти" — на 2,54%, до 23 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опускалась на 3%, до 31,96 доллара, "Северстали" — 0,33%, до 21,13 доллара, НЛМК — на 0,6%, до 32,94 доллара. Средневзвешенный курс доллара к 11.30 мск вырос до 76,98 рубля

Расписки ВТБ дешевели на 3,36%, до 1,15 доллара, Сбербанка — на 3,51%, до 14,65 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 1,7%, до 56,72 доллара.

GDR АФК "Система" опускались в стоимости на 3,31%, до 9,63 доллара, "Магнита" — на 2,31%, до 13,88 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижалась на 2,36%, до 3,1 доллара.