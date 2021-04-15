МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в четверг на фоне начала сезона корпоративных отчетностей, инвесторы также оценивают речь главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.06 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,44%, до 6970,45 пункта, французский CAC 40 — 0,16% — до 6218,35 пунктов, немецкий DAX — 0,41% — до 15271,6 пункта.

Трейдеры отыгрывают корпоративные новости. Французская Publicis Groupe, одна из крупнейших в мире рекламных групп, объявила, что в первом квартале впервые зафиксировала органический рост бизнеса с начала пандемии коронавируса – на 2,8%. Акции компании росли в цене на 3,4%. Бумаги российских компаний дешевеют на торгах в Лондоне

Инвесторы также обратили внимание на выступление главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, в рамках которого он отметил, что регулятор не намерен ужесточать монетарную политику, пока инфляция не достигнет целевого показателя в 2%, а рынок труда полностью не восстановится.

"Мы по-прежнему считаем, что политика ФРС станет более "ястребиной" в течение следующих шести месяцев, однако для этого еще слишком рано, поскольку пандемия еще не завершилась", — сказали газете Wall Street Journal аналитики Danske Bank.

Определенное влияние на европейские индексы оказывают и данные по инфляции Германии. Так, потребительские цены в Германии в марте в годовом выражении, по окончательной оценке, выросли на 1,7% после инфляции в 1,3% в феврале. Показатели полностью совпали с предварительной оценкой и прогнозами аналитиков.