МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Доллар в ближайшую неделю вряд ли поднимется выше 78 рублей, евро — выше 93,7 рублей на фоне новостей о возможном введения американских санкций против российского госдолга, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Ряд западных СМИ ранее в четверг со ссылкой на источники написали, что новые санкции США могут затронуть российский госдолг. В частности, как пишет WSJ, санкции затронут только первичное размещение рублевого госдолга России. Американским банкам, по данным издания, после 14 июня будет запрещено покупать новый госдолг напрямую у ЦБ и Минфина РФ, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.

Таким образом, по сути введенные в августе 2019 года санкции, запрещавшие американским банкам участвовать в первичном размещении валютного российского госдолга (евробондов), расширяются на рублевые облигации (ОФЗ). "Ростех" откроет производство вакцин и препаратов в Пермском крае

Пока о новых санкциях США против российского госдолга известно только то, что будут расширены ограничения для американских банков по работе с российскими государственными долговыми обязательствами, объясняет Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Он предполагает, что будет введен прямой запрет на приобретение обязательств у Центробанка, Минфина или ФНБ. "Если это так, то наш вторичный рынок ОФЗ получает шикарный повод повысить свою активность", — отметил аналитик. Кроме того, европейские и азиатские банки продолжат участвовать в торгах на первичном рынке, а затем перепродавать американским банкам бумаги на вторичном рынке, добавил Кочетков.

С ним солидарен Алексей Антонов из компании "Алор брокер": угроза санкций против суверенного долга преувеличена, считает он, ведь они, скорее всего, будут касаться только покупки облигаций американскими финансовыми учреждениями напрямую у российского Центробанка, а на вторичный рынок этот запрет не распространится. "Доллар США в ближайшую неделю вряд ли поднимется выше 78 рублей, евро — не выше 93,7 рублей", — прогнозирует аналитик. Где встретятся Путин и Байден

Первая реакция на санкции, естественно, будет негативной, но затем рубль вернется к укреплению, поскольку ограничения, если они появятся в таком виде, являются ограничениями для прибыли самих американских банков, а не для России, предполагает Кочетков.

Рубль в четверг утром ускоряет темпы падения к основным резервным валютам на сообщениях СМИ о возможных санкциях США против суверенного долга России. Курс доллара расчетами "завтра" на 11.00 мск растет на 1,12 рублей, до 76,99 рубля, курс евро – на 1,28 рублей, до 92,22 рублей, следует из данных Московской биржи. В четверг доллар уже максимально поднимался до 77,55 рублей, евро – до 92,85 рублей.