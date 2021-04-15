МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в четверг в ожидании корпоративных отчетностей и очередной порции экономической статистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.00 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,42% — до 33763,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,56%, до 13876,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,45%, до 4136,38 пункта.

В центре внимания трейдеров находится открывшийся сезон корпоративной отчетности в США. После высоких показателей ряда банков за январь-март, опубликованных в среду, инвесторы в четверг до открытия торгов ждут квартальных результатов банков Bank of America и Citigroup, а также компаний PepsiCo, BlackRock и Delta Air Lines. Цены на нефть несколько усиливают коррекционное снижение

"Мы хотим увидеть, что прогнозы на 2021 год и даже на 2022 год будут хорошими. Мы хотим увидеть, какими будут ожидания. Большую часть 2020 года у нас не было прогнозов", — прокомментировал газете Wall Street Jornal аналитик Natixis Investment Managers Эсти Двек (Esty Dwek).

Трейдеры также с интересом ждут статистики по розничным продажам и промпроизводству за март и еженедельных данных по рынку труда США. Прогнозы говорят о восстановлении показателей после провала в феврале, обусловленного, в частности, исключительно холодной погодой.