МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,6916 рубля — до 92,2307 рубля, курс доллара — на 1,2982 рубля, до 76,9808 рубля, следует из данных Банка России. На грани закрытия. Что делать с купленными турами в Турцию

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 1,4753 рубля, составив 83,8433 рубля.