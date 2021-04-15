2021-04-15T13:48:14+03:00
2021-04-15T13:48:14+03:00
2021-04-15T13:48:14+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210415/833470969.html
Официальный курс евро на пятницу вырос до 92,23 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,6916 рубля — до 92,2307 рубля, курс доллара — на 1,2982 рубля, до 76,9808 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 15.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,6916 рубля — до 92,2307 рубля, курс доллара — на 1,2982 рубля, до 76,9808 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 1,4753 рубля, составив 83,8433 рубля.