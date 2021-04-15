БЕЙРУТ, 15 апр — ПРАЙМ. Правительство Сирии в четверг приняло решение о повышении официального курса доллара США на 100%, до 2512 сирийских фунтов, сообщается в распространенном ЦБ САР бюллетене по банковскому делу и обмену валют.

"Курс обмена американского доллара повышается до 2512 сирийских фунтов", — говорится в заявлении. За экологию или против экономики? Каковы задачи Greenpeace в России

До четверга официальный курс доллара во всех банках страны составлял 1256 фунтов.

На фоне усугубления экономического кризиса в САР в стране продолжает действовать черный рынок, где за доллар при официальном курсе в 1256 предлагали от 3 до 4,5 тысяч фунтов. Обмен валюты без государственной лицензии в Сирии является уголовным преступлением, однако даже угроза лишения свободы и высокие штрафы не в состоянии полностью ликвидировать спекуляции валютой на черном рынке.