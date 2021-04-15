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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210415/833471692.html
Центральный банк Сирии повысил официальный курс доллара на 100%
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Правительство Сирии в четверг приняло решение о повышении официального курса доллара США на 100%, до 2512 сирийских фунтов, сообщается в распространенном ЦБ САР бюллетене по... ПРАЙМ, 15.04.2021
банки, сирия, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕЙРУТ, 15 апр — ПРАЙМ. Правительство Сирии в четверг приняло решение о повышении официального курса доллара США на 100%, до 2512 сирийских фунтов, сообщается в распространенном ЦБ САР бюллетене по банковскому делу и обмену валют.
"Курс обмена американского доллара повышается до 2512 сирийских фунтов", — говорится в заявлении.
До четверга официальный курс доллара во всех банках страны составлял 1256 фунтов.
На фоне усугубления экономического кризиса в САР в стране продолжает действовать черный рынок, где за доллар при официальном курсе в 1256 предлагали от 3 до 4,5 тысяч фунтов. Обмен валюты без государственной лицензии в Сирии является уголовным преступлением, однако даже угроза лишения свободы и высокие штрафы не в состоянии полностью ликвидировать спекуляции валютой на черном рынке.