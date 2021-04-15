МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 16 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (март)
|35%
|25%
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (кв/кв) (1кв2021)
|2,6%
|1,5%
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (г/г) (1кв2021)
|6,5%
|19%
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП Китая с начала года /YTD/ (г/г) (1кв2021)
|2,3%
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (март)
|35,1%
|17,2%
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (март)
|35,1%
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|5,5%
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|12:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|0,9%
|0,9%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|1,3%
|1,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,2%
|0,9%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (февраль)
|6,3 млрд евро
|предв.
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (март)
|245,9 тыс
|250 тыс
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (март)
|-8,8%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (март)
|1,720 млн
|1,750 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (март)
|-10,3%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (март)
|1,421 млн
|1,613 млн
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (февраль)
|1,27 млрд канад. долл
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (февраль)
|4,0%
|-0,4%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель)
|79,7
|83,6
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
|84,9
|89,6
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|337
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|430
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|20 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|511,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|189,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-9,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-45,3 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|4,1 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-58 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|6,9 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|67,5 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Северсталь — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|АЛРОСА — операционные результаты за 1кв2021
|RUB
|X5 Retail Group — операционные результаты за 1кв2021
|RUB
|Global Ports — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|Группа Самолет — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2020, телеконференция менеджмента
|RUB
|Нижнекамскнефтехим /НКНХ/ — ГОСА (реестр закрыт 23.03.2021, в заочной форме)
|9,07 (ао, ап) — див-д 2019
|0,73 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 27.04.2021) — див-д 2020
|RUB
|Аэрофлот — СД (о сделке по аренде 2-х Boeing 777 и опередаче "Победе" 4-х Boeing 737, о проведении оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы Аэрофлот и выполнения ключевых показателей эффективности)
https://1prime.ru/Financial_market/20210415/833473488.html