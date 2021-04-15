МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 16 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (март) 35% 25%
5:00 CNY Китай — ВВП (кв/кв) (1кв2021) 2,6% 1,5%
5:00 CNY Китай — ВВП (г/г) (1кв2021) 6,5% 19%
5:00 CNY Китай — ВВП Китая с начала года /YTD/ (г/г) (1кв2021) 2,3%  
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (март) 35,1% 17,2%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (март) 35,1%  
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 5,5%  
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
12:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа    
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 0,9% 0,9%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 1,3% 1,3%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,2% 0,9%
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (февраль) 6,3 млрд евро  
предв. EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы    
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (март) 245,9 тыс 250 тыс
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (март) -8,8%  
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (март) 1,720 млн 1,750 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (март) -10,3%  
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (март) 1,421 млн 1,613 млн
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (февраль) 1,27 млрд канад. долл  
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (февраль) 4,0% -0,4%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель) 79,7 83,6
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель) 84,9 89,6
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 337  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 430  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 20 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 511,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 189,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -9,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -45,3 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC 4,1 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -58 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 6,9 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 67,5 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Северсталь — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB АЛРОСА — операционные результаты за 1кв2021    
  RUB X5 Retail Group — операционные результаты за 1кв2021    
  RUB Global Ports — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB Группа Самолет — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2020, телеконференция менеджмента    
  RUB Нижнекамскнефтехим /НКНХ/ — ГОСА (реестр закрыт 23.03.2021, в заочной форме) 9,07 (ао, ап) — див-д 2019 0,73 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 27.04.2021) — див-д 2020
  RUB Аэрофлот — СД (о сделке по аренде 2-х Boeing 777 и опередаче "Победе" 4-х Boeing 737, о проведении оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы Аэрофлот и выполнения ключевых показателей эффективности)    