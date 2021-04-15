МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота уверенно растет в четверг вечером на снижении доходности гособлигаций и курса доллара к иене, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.28 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,81%, или на 31,45 доллара, до 1767,75 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,97%, до 26,025 доллара за унцию.

Доходность десятилетних US Treasuries, конкурирующего с золотом актива одного с ним класса, снижается сейчас до 1,555% с уровня предыдущего закрытия в 1,636%. Доллар также не демонстрирует силы, в частности, его курс снижается по отношению к иене.

"Поскольку этот актив наиболее чувствителен к доллару и процентным ставкам, это направление (динамики стоимости золота — ред.) в течение некоторого времени диктовалось приливами и отливами динамики доходности гособлигаций и доллара", — сказал ресурсу Market Watch глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).