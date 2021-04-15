МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился на основных торгах по индексам на новостях о санкциях США против госдолга РФ, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,23%, до 3568,51 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,02%, до 1474,85 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск рос на 37 копеек, до 76,24 рубля, курс евро – на 27 копеек, до 91,21 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,08% — до 66,63 доллара за баррель.

США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.