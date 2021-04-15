МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги четверга на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением котировок, отыгрывая в том числе объявленные США санкции в отношении госдолга РФ, подорожали лишь расписки "Северстали", свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 0,66%, до 7,23 доллара, "Новатэка" — на 2,32%, до 189,35 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 2,78%, до 78,98 доллара, "Газпрома" — на 1,75%, до 6,07 доллара, а "Газпром нефти" — на 1,69%, до 23,2 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 0,88%, до 32,66 доллара, расписки НЛМК подешевели на 0,36%, до 33,02 доллара.

Бумаги "Северстали" прибавили в стоимости 2,45%, достигнув цены в 21,72 доллара. Также они были в числе лидеров роста сегодня и в России, закрыв основные торги на Московской бирже ростом на 3,23% при снижении индекса Мосбиржи на 0,23%.

Расписки ВТБ упали в цене в Лондоне на 2,69%, до 1,16 доллара, Сбербанка — на 2,64%, до 14,78 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 1,98%, до 56,56 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" опустилась на 4,22%, до 9,54 доллара, "Магнита" — на 1,27%, до 14,03 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 2,36%, до 3,1 доллара.