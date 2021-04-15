МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Рубль вечером отыграл большую часть падения своего курса против доллара и евро, произошедшего из-за санкций США, в частности, на российский госдолг.

Попытки роста цен на нефть и курсов "развивающихся" валют против доллара оказывают поддержку рублю в восстановлении.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.03 мск повышается на 45 копеек, до 76,32 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 91,35 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в четверг ослабление курса рубля по отношению к обеим резервным валютам было в разы больше.

РУБЛЬ ОПЯТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПОЛИТИКИ

Российская валюта в четверг опять попала под влияние внешнеполитического фактора и резко качнулась вниз.

Негативные для рубля новости пришли вначале в виде слухов и сообщений СМИ о том, что новые возможные санкции США могут затронуть российский госдолг. При этом, как написала WSJ, санкции затронут только первичное размещение рублевого госдолга России. Американским банкам, по данным издания, после 14 июня будет запрещено покупать новый госдолг напрямую у ЦБ и Минфина РФ, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.

На таком фоне уже в первой половине дня курсы основных резервных валют подскакивали более чем на 1,5 рубля.

И уже официальное подтверждение этой информации, без ужесточения сверх того и каких-то дополнительных санкционных мер, рубль встретил спокойно и "на факте" даже стал компенсировать провал первой половины дня.

Конъюнктура внешних рынков поддерживала это восстановление курса рубля. Так, cтоимость барреля сорта Brent к вечеру вышла в плюс и прибавляет сейчас 0,3%, достигая 66,8 доллара за баррель, хотя большую часть дня корректировалась вниз после вчерашнего скачка почти на 5%.

Глобальные инвесторы отыгрывали макроэкономическую статистику. Так, объем розничных продаж в США в марте вырос на 9,8% по сравнению с февралем, что стало рекордной прибавкой с мая.

Вызванный этим растущий аппетит к риску выливается в повышение курсов "развивающихся" валют, том числе рубля, и западных фондовых индексов.

В итоге доллар и евро повышаются к рублю сейчас на 0,5-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,1 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Введенные сегодня ограничения все же оказались достаточно мягкими в сравнении с худшими сценариями, констатирует Софья Донец из ИК "Ренессанс Капитал"

"Рынок отреагировал соответственно, можно сказать, облегчением: паники не наблюдается, ОФЗ и рубль укрепились после объявления мер. Триггеры, связанные с предполагаемым вмешательством в выборы 2020 года и хакерскими атаками на США уже отработаны, это тоже частично снижает неопределенность", — добавила она.

"Главной причиной падения рубля в первом квартале стал краткосрочный рост американского доллара относительно основных мировых валют. Однако курс доллара к основным валютам остаётся в многолетнем нисходящем тренде, что обусловлено отрицательными реальными ставками в США, а также бесконтрольным печатанием денег. Временный отскок доллара вверх, который наблюдается в первом и в начале второго квартала, завершится в ближайшие месяцы, а американская валюта продолжит слабеть", — считает и Максим Ачкасов из фонда Technology of the Future.

Это в свою очередь приведет к укреплению рубля уже во второй половине года, рост курса рубля также будет поддерживаться восстановлением мировой экономики и ростом цен на сырьё, полагает Ачкасов.

Соответственно, для рубля мы видим потенциал укрепления в течение года (с учетом устойчивого профицита текущего счета платёжного баланса), "и на конец года курс ожидается на уровне 70-71 рублей за доллар в текущем сценарии, если существенного ужесточения санкций не последует", оценивает она.

Основная точка неопределенности сейчас – ситуация вокруг Украины, добавляет Донец.

"Мы не ожидаем начала масштабного военного конфликта (снижение напряженности уже наметилось, шансы для Украины войти в НАТО фактически отсутствуют, учитывая разделенную территорию, поддержка со стороны ЕС пока выглядит не впечатляюще, возможные потери от эскалации и для России, и для Украины сейчас превышают возможные выгоды), однако ситуация может оставаться напряженной в течение достаточно продолжительного времени, как минимум до третьего квартала", — заключает она.