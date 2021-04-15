ВАШИНГТОН, 15 апр — ПРАЙМ. Биржевые индексы США обновили рекорды в четверг на фоне хорошей отчетности компаний, свидетельствуют данные торгов.

Индексы S&P 500 и DJIA закрылись на рекордных показателях в 4170,42 пункта (рост на 1,11%) и 34035,99 пункта (рост на 0,90%) соответственно. Технологичный NASDAQ также вырос — на 1,31, до 14038,76 пункта.