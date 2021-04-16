16 апреля — Dow Jones. Фьючерсы на золото в четверг продемонстрировали самый значительный однодневный рост с марта, закрывшись на семинедельном максимуме на фоне снижения доходности американских гособлигаций и роста напряженности в отношениях США с Россией и Китаем, повысившей привлекательность золота в качестве актива-убежища.

Некоторую поддержку котировкам золота оказали позитивные отчеты о состоянии экономики США, усилившие опасения по поводу ускорения инфляции.

Напряженность в отношениях США и Китая повысилась в связи с ситуацией вокруг Тайваня, а с Россией – на фоне высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на предполагаемое вмешательство России в прошлогодние президентские выборы.

Трения в отношениях США с Китаем и Россией могут способствовать росту спроса на золото как актив-убежище, отмечает Майкл Армбрастер из Altavest. “США выбрали жесткий тон в диалоге с Китаем и Россией, и это может быть первым признаком того, что рынки начинают учитывать в ценах новые риски", — говорит он.

Июньские фьючерсы на золото закрылись ростом на 30,50 доллара, или на 1,8%, по 1766,80 доллара за унцию. По данным FactSet, это самая высокая цена на закрытие торгов для наиболее активно торгуемых контрактов с 25 февраля и самый значительный однодневный рост в долларовом и процентном выражении с 9 марта.

Согласно опубликованным в четверг данным, розничные продажи в США в марте увеличились на 9,8% благодаря единовременной выплате гражданам в размере 1400 долларов. Эти данные отражают ускорение роста экономики после пандемии коронавируса.

"Данные по розничным продажам в США укрепили оптимизм среди трейдеров", — отметил Наим Аслам, старший рыночный аналитик AvaTrade.

“Что касается цен на золото, мы ожидаем усиления (повышательного) момента. Индекс доллара продолжает снижаться, так как председатель ФРС уже предупредил рынки, что процентные ставки не будут расти в ближайшее время”, — добавил Аслам.

Индекс доллара ICE, отслеживающий стоимость американской валюты против корзины из шести других валют, в четверг закрылся на отметке 91,69, хотя в течение дня снижался до 91,49.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 1,54%. Ее снижение может стимулировать спрос на драгоценные металлы.

Росту цен на золото также способствовала опубликованная в среду Бежевая книга ФРС, показавшая повышение экономической активности и умеренный рост заработков и цен в большинстве американских регионов, усилив опасения относительно инфляции.

Майские фьючерсы на серебро на COMEX выросли в цене на 1,7% до 25,96 доллара за унцию. Майские контракты на медь подорожали на 2,2% до 4,22 доллара за фунт, что является самой высокой ценой на закрытие торгов со 2 марта. Поддержку котировкам промышленных металлов оказали позитивные экономические данные.

Июльские фьючерсы на платину выросли в цене на 1,9% до 1200,20 доллара за унцию, а июньские фьючерсы на палладий – на 2,2% до 2739,40 доллара за унцию.

Промышленное производство в США в марте выросло на 1,4%, а число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 4-10 апреля сократилось на 193 000, до 576 000, и оказалось ниже прогнозов экономистов.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz