МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в своей речи о России пару раз оговорился: перепутал эскалацию и вакцинацию и неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина.

Байден заявил, что настроен против "Северного потока 2"

А потом заговорился и неправильно произнес фамилию российского президента, сказав что-то вроде "президент Клутин". Правда, сразу поправился.

Несмотря на то, что многие президенты отличались неоднозначными высказываниями, Байден впереди многих по неумышленным оговоркам — он сам себя назвал однажды "машиной ляпов".