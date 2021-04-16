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Байден оговорился и перепутал фамилию Путина, а эскалацию с вакцинацией
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Президент США Джо Байден в своей речи о России пару раз оговорился: перепутал эскалацию и вакцинацию и неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина... ПРАЙМ, 16.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в своей речи о России пару раз оговорился: перепутал эскалацию и вакцинацию и неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина.
Американский лидер сначала сказал, что "США не хотят запускать цикл вакци… эскалации и конфликта с Россией".
А потом заговорился и неправильно произнес фамилию российского президента, сказав что-то вроде "президент Клутин". Правда, сразу поправился.
Несмотря на то, что многие президенты отличались неоднозначными высказываниями, Байден впереди многих по неумышленным оговоркам — он сам себя назвал однажды "машиной ляпов".