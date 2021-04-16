ВАШИНГТОН, 16 апр — ПРАЙМ. Российское правительство готово к новым санкциям США против суверенного долга России, однако стоимость займов возрастет, считает глава фонда Navigator Principal Investors LLC Кайл Шостак.

"Это приведет к общему увеличению доли российских банков и рублевых средств на рынке ОФЗ, тем самым заменит иностранцев… сложно смоделировать конкретные последствия от их ухода, срочные продажи могут привести к снижению цен и увеличению доходности. Общая стоимость займов может увеличиться для российского правительства в результате ухода иностранцев", — сказал он РИА Новости.

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Шостак также считает, что рубль столкнется к волатильностью в краткосрочном периоде, и будет пребывать в таком состоянии, пока не будет проведен полный анализ конкретных последствий от санкций. Он также не исключил, что США могут в дальнейшем ввести запрет на покупку гособлигаций при вторичном размещении, если новые санкции окажутся неэффективными.

США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.

Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.