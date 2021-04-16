МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Цены на медь в пятницу снижаются после активного трехдневного роста, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 8.58 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,18%, до 4,2175 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов четверга выросла на 2,31%, до 9284 долларов, алюминия — на 0,67%, до 2339 долларов, цинка — на 1,47%, до 2864,5 доллара за тонну. Золото незначительно дешевеет в отсутствие значимых факторов

Снижение стоимости меди обусловлено коррекцией. За предыдущие три торговые сессии промышленный металл подорожал почти на 5% на фоне общего оптимизма по восстановлению экономической активности в мире.

Сдерживает снижение положительная статистика по Китаю, крупнейшему импортеру меди. Так, ВВП страны в первом квартале вырос на 18,3% в годовом выражении. При этом показатель оказался чуть хуже прогнозов аналитиков. А розничные продажи в Китае в марте подскочили на 34,2% в годовом выражении, что оказалось значительно лучше прогнозов.