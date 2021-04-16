МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций начнет торги ростом благодаря дорожающей нефти, растущим ценам на промышленные металлы и торгующимся в плюсе азиатским рынкам, полагают аналитики.
Объявленные меры США против РФ оказались не столь болезненными, как предполагали участники рынка, это также поддержит котировки российских компаний в пятницу, считают они.
ПРОГНОЗЫ
"Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Большинство азиатских рынков в плюсе. Нефть дорожает, промышленные металлы демонстрируют слабую волатильность", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".
Отечественный рынок откроет день ростом индексов, считает аналитик.
На старте дня аналитик ждёт роста рынка акций. "Объявленные меры США против РФ оказались меньше предшествующего страха и не затрагивают традиционные отрасли российской экономики", — добавляет он.
Из корпоративных событий стоит обратить внимание на отчётность "Северстали", а также операционные результаты "Алроса" и X5 Retail Group, указывает аналитик.
"Введенные вчера в отношении России санкции оказались не столь болезненными и страшными. Наиболее негативен запрет на покупку российского госдолга американскими инвесторами. Но это ограничение касается лишь первичного приобретения, на вторичном рынке бумаги по-прежнему можно покупать, да и уже имеющиеся бумаги продавать никто не заставляет", — говорит Алексей Антонов из "Алор Брокер".
Судя по выступлению в четверг Байдена, в ближайшее время новых санкций не планируется, полагает аналитик. "Более того, сложилось впечатление, что Штаты не будут призывать другие государства присоединиться к данным мерам", — добавляет он.
Индекс Мосбиржи будет находиться в коридоре 3550-3600 пунктов, считает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".
ВНЕШНИЙ ФОН
Биржевые индексы США обновили рекорды в четверг на фоне хорошей отчетности компаний.
Фьючерсы на ведущие американские индексы снижаются до 0,26%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут: японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,23%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,07%, гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 0,82%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,88%.
Стоимость нефти поднимается на 0,55%, до 67,31 доллара за баррель сорта Brent.
Курс евро поднимается на 0,01% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1967 доллара.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский рынок акций снизился по основным индексам после введения санкций США против российского госдолга, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,23%, до 3568,51 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,02%, до 1474,85 пункта.
https://1prime.ru/Financial_market/20210416/833478276.html