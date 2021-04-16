МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций начнет торги ростом благодаря дорожающей нефти, растущим ценам на промышленные металлы и торгующимся в плюсе азиатским рынкам, полагают аналитики.

Объявленные меры США против РФ оказались не столь болезненными, как предполагали участники рынка, это также поддержит котировки российских компаний в пятницу, считают они.

ПРОГНОЗЫ

"Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Большинство азиатских рынков в плюсе. Нефть дорожает, промышленные металлы демонстрируют слабую волатильность", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". Китай столкнулся с препятствием на пути к российскому углю

Отечественный рынок откроет день ростом индексов, считает аналитик.

На старте дня аналитик ждёт роста рынка акций. "Объявленные меры США против РФ оказались меньше предшествующего страха и не затрагивают традиционные отрасли российской экономики", — добавляет он.

Из корпоративных событий стоит обратить внимание на отчётность "Северстали", а также операционные результаты "Алроса" и X5 Retail Group, указывает аналитик.

"Введенные вчера в отношении России санкции оказались не столь болезненными и страшными. Наиболее негативен запрет на покупку российского госдолга американскими инвесторами. Но это ограничение касается лишь первичного приобретения, на вторичном рынке бумаги по-прежнему можно покупать, да и уже имеющиеся бумаги продавать никто не заставляет", — говорит Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Судя по выступлению в четверг Байдена, в ближайшее время новых санкций не планируется, полагает аналитик. "Более того, сложилось впечатление, что Штаты не будут призывать другие государства присоединиться к данным мерам", — добавляет он.

Индекс Мосбиржи будет находиться в коридоре 3550-3600 пунктов, считает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

ВНЕШНИЙ ФОН

Биржевые индексы США обновили рекорды в четверг на фоне хорошей отчетности компаний.

Фьючерсы на ведущие американские индексы снижаются до 0,26%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут: японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,23%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,07%, гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 0,82%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,88%. Байден назвал США и Россию великими державами

Стоимость нефти поднимается на 0,55%, до 67,31 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро поднимается на 0,01% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1967 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился по основным индексам после введения санкций США против российского госдолга, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,23%, до 3568,51 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,02%, до 1474,85 пункта.