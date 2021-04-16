МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к слабым колебаниям по индексу Мосбиржи после старта торгов на фоне значительного укрепления рубля к доллару, однако от просадки удерживает рост акций "Северстали" на корпоративных новостях, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.13 мск пятницы растет на 0,04% — до 3570,04 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,79% — до 1486,46 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи рос на 0,23%.

Рубль укрепляется к доллару на 70 копеек — до 75,63 рубля. Продажи автомобилей Lada в Евросоюзе упали на 42,7%

Акции "Северстали" растут на 0,62% и уже поднимались на 1,61%, до 1695,4 рубля — нового исторического максимума.

В частности, совет директоров "Северстали" рекомендовал акционерам одобрить дивиденды за первый квартал 2021 года в размере 46,77 рубля на акцию. Кроме того, компания сообщила, что ее чистая прибыль по МСФО в первом квартале 2021 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 10 раз и составила 721 миллион долларов.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,31% — до 67,15 доллара за баррель.