МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу уверенно поднимаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.58 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,8%, до 7,36 доллара, "Новатэка" — на 1,37%, до 191,95 долларов, "Лукойла" — на 1,74%, до 80,35 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 2,5%, до 6,23 доллара, "Газпром нефти" — на 1,62%, до 23,57 доллара. Российский рынок акций мало меняется по индексу Мосбиржи в начале дня

Цена бумаг "Норникеля" поднималась на 2,42%, до 33,45 доллара, "Северстали" — на 3,27%, до 22,43 доллара, НЛМК — на 3,79%, до 34,27 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 3,19%, до 1,2 доллара, Сбербанка — на 2%, до 15,07 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднималась на 3,17%, до 58,35 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 1,21%, до 9,65 доллара, "Магнита" — дорожали на 1,23%, до 14,2 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 2,02%, до 3,16 доллара.