МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Инвесторы в текущих условиях ищут баланс между покупкой дивидендных акций и ОФЗ, стоимость которых на вторичном рынке стала снижаться, а доходность расти. О том, как сделать выбор, на какие нюансы обратить внимание, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты фондового рынка.

"Каждый инструмент фондового рынка имеет свои преимущества и недостатки. Облигации сроком 1-3 года устойчивы к ухудшению рыночной конъюнктуры, гарантируют купонный доход и погашение 100% номинала по истечении срока обращения. Преимуществом акций является возможность заработать на росте цены при правильном выборе момента инвестирования",- отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

"Заходя по текущим ценам в любые активы, надо быть готовым к долгому инвестиционному горизонту. Покупать активы надо не когда все подорожало, а когда на рынках паника, вероятность значительной коррекции рынков по-прежнему остается. Похоже, что все забыли это правило",- отмечает инвестиционный стратег "Алор Брокер" Павел Веревкин. Рубль впал в турбулентность и готовит россиянам сюрпризы

По классической облигации доходность известна сразу на весь срок ее жизни, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. А вот по акции часто бывает известен только ближайший дивиденд, в то время как дальнейшие выплаты неизвестны и не всегда гарантированы, указывает он. За эту неопределенность акционеры получают более высокую доходность по сравнению с держателями облигаций, резюмирует эксперт.

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ, ВЫБИРАЯ ДИВИДЕНДНЫЕ БУМАГИ

"Дивиденды по акции выплачиваются из прибыли компании. Когда инфляции растет, растут и цены на продукцию, соответственно увеличивается выручка и прибыль. Поэтому дивидендные акции в период роста ставок являются более предпочтительными", — говорит Галактионов.

По мнению старшего вице-президента ВТБ, главного исполнительного директора "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимира Потапова, нужно обращать внимание на устойчивость дивидендных выплат: не является ли предстоящий высокий дивиденд разовым событием?

"В 2021 году такими разово завышенными выплатами могут оказаться дивиденды "Сургутнефтегаза" по привилегированным акциям, а также дивидендные выплаты сталелитейных компаний, пришедшиеся на вероятный пик мировых цен", — приводит пример он.

Также стоит смотреть на регулярность выплат: лучше несколько промежуточных выплат, чем один раз в год; и на предшествующую отсечке рыночную тенденцию. "Если акции росли до выплаты, то с большей вероятностью постдивидендное снижение котировок окажется меньше размера выплат. В то же время к акциям, чьи котировки находились под давлением перед выплатой дивидендов, стоит относится с осторожностью", — поясняет он.

"Традиционно щедрые на дивиденды компании стараются придерживаться этой практики, несмотря на экономический спад, что поддерживает рост котировок их акций. По нашим оценкам, снижение дивидендных выплат по итогам кризисного 2020 года может составить 13%. Наибольшее сокращение ожидается в финансах (-31%) и нефтегазовом секторе (-23%). Более устойчиво в этом плане выглядят металлургический сектор, электроэнергетика и телекоммуникации", — отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

"На сегодняшнем рынке можно особо отметить акции производителей стали – "Северстали", НЛМК и ММК. Скачок цен на сталь в начале года позволяет акционерам этих компаний рассчитывать на двузначную дивидендную доходность", — отмечает Галактионов. В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко в апреле

Веревкин из "Алор Брокер" также считает, что лучше обратить внимание на акции отечественных сталеваров "Северсталь", ММК, НЛМК. Благодаря положительной динамике цен на сталь и девальвации рубля вложения в подобные компании выглядит перспективнее ОФЗ, уверен эксперт.

С точки зрения Потапова, наиболее привлекательные дивидендные доходности на российском рынке у "Магнита" (9,5%), "М.Видео" (10,5%), "Детского Мир" (10%), "Алросы" (17%) и сталелитейных компаний — ММК, НЛМК, "Северстали" (порядка 14%).

НЮАНСЫ В ОБЛИГАЦИЯХ

В первом квартале мы наблюдали рост процентных ставок, который шел следом за инфляцией. В марте ЦБ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку, что окончательно ознаменовало конец цикла смягчения. На горизонте ближайшего года ставки могут вырасти еще, что будет негативно сказываться на стоимости облигаций, считает Галактионов из "БКС Мир инвестиций".

"Когда ставки растут, инвесторы хотят получать более высокий доход. Так как выплата по облигации фиксирована, то получить более высокий доход можно только за счет покупки со скидкой. В результате цены на облигации снижаются", — поясняет он.

Старший портфельный управляющий ООО "РСХБ Управление Активами" Вадим Кононов отмечает, что внешний негативный фон, спровоцировавший выход нерезидентов из ОФЗ, привел к росту доходностей до уровня марта 2020 года; фундаментально рубль и гособлигации выглядят перепроданными. Вместе с тем, в долговых портфелях в качестве хеджирующего инструмента целесообразно иметь флоутеры, а в корпоративном секторе имеет смысл покупка надежных эмитентов на первичных размещениях, рекомендует он.

"В данных условиях покупка ОФЗ может носить тактический характер в моменты чрезмерного роста доходности отдельных выпусков (выше 7% годовых) в расчете на стабилизацию долговых рынков ближе к концу 2021 года после того, как инфляция вернется к привычным значениям. В этом смысле среднесрочные госбумаги (6-8 лет) традиционно чуть менее волатильны, могут обеспечить оптимальный уровень полной доходности 7-8%", — говорит Потапов из ВТБ.

Он напоминает, что в период роста процентных рисков не следует забывать про возможность хеджирования своих инвестиций. Экономист заявил, что рубль подешевел не просто так

"Для этих целей могут подойти ОФЗ с переменными купонами, которые за счет механизма плавающего купона адаптируются к новым уровням более высоких ставок и устойчивы в цене в сравнении с ОФЗ с постоянными купонами. Базируясь на рыночных оценках будущих ставок, среднесрочные ОФЗ с переменными купонами сроком 5 лет торгуются с небольшой премией к традиционным ОФЗ", — добавляет он.

Монастыршин из Промсвязьбанка напоминает, что ОФЗ имеют разную доходность в зависимости от срочности, что отражает риск изменения процентных ставок и изменения ситуации в экономике.

"Однолетние ОФЗ торгуются с доходностью 5%, трехлетние – 6,1%, 10-летние – 7,1% годовых. Доходность облигаций эмитентов первого эшелона (Сбербанк, ВЭБ, РЖД, "Газпром") содержит премию к ОФЗ в размере 70–100 б.п. Облигации второго эшелона (Промсвязьбанк, АФК "Система", "Русал", "Еврохим", "Камаз", X5, "Магнит") торгуются с премией к ОФЗ в размере 100–200 б.п. Третий эшелон дает премию 200-400 б.п.", — поясняет он.

"Самой выигрышной является стратегия покупки недооцененных облигаций по сравнению с аналогами. Такая возможность часто появляется при первичном размещении. При размещении нового долга эмитенты, как правило, дают премию к вторичном рынку, чтобы заинтересовать больший пул инвесторов. Если после размещения цена облигаций растет, то инвестор может заработать купонный доход и доход от роста цены", — говорит он.

Эксперт рекомендует формировать диверсифицированный портфель, состоящий из акций и облигаций. В облигационном портфеле он считает интересными трехлетние ОФЗ (защитный и высоколиквидный инструмент) и ОФЗ с плавающей ставкой купона. Также рекомендует добавить в портфель выборочные выпуски корпоративных бондов из каждого эшелона (Сбербанк, ГТЛК, АФК "Система", "Самолет", ЯТЭК, "Евроторг").