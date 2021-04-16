МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу продолжает восстанавливаться после "качелей" завершающейся недели и обновляет максимумы апреля против доллара.

Дорогая нефть и растущие мировые фондовые индексы оказывают поддержку рублю.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.05 мск снижается на 46 копеек, до 75,86 рубля, курс евро — на 45 копеек, до 90,91 рубля, следует из данных Московской биржи.

А ещё ранее в пятницу доллар опускался до 75,32 рубля (минимума с 31 марта), евро — до 90,15 рубля (минимума с 6 апреля). Кабмин обсуждает временный запрет на экспорт ряда нефтепродуктов

КУРС РУБЛЯ ПРОДОЛЖАЕТ ВЕЧЕРНИЙ РОСТ

Российская валюта в конце недели продолжает дорожать после появления определенности в вопросе американских санкций, которые к тому же оказались не очень опасными для экономики. Таким образом, уход "внешнеполитической премии" в курсе основных резервных валют против рубля продолжается.

При этом конъюнктура внешних рынков поддерживает восстановление "справедливого" курса рубля. Так, cтоимость барреля сорта Brent теряет сейчас 0,3%, достигая 66,8 доллара за баррель, всё ещё находится недалеко от максимума почти за месяц, достигнутого ранее днём (67,36 доллара).

Высокие нефтяные котировки поддерживаются публикацией позитивных макроэкономических данных из Китая — крупнейшего импортера нефти. ВВП Поднебесной в прошлом квартале подскочил на 18,3% в годовом исчислении из-за улучшения эпидемиологической обстановки и активного восстановления экономики страны.

Западные фондовые индексы растут, что также оказывает поддержку курсу рубля. Инвесторы сохраняют спрос на рисковые активы.

В итоге доллар и евро падают к рублю сейчас на 0,5-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,05 тысячи за баррель сорта Brent – около максимума за несколько лет. Россия снизила вложения в американский госдолг

ПРОГНОЗЫ

Санкционные риски временно приостановили своё влияние на рубль, поскольку ожидания "драконовских" санкций не оправдались, рассуждает Андрей Кочетков, из компании "Открытие брокер". В потенциале США продолжат оказывать давление на Россию, но это, скорее всего, случится через некоторое время, полагает он.

"Пока на рубль будут работать фундаментальные факторы положительного счёта текущих операций, относительно привлекательная доходность ОФЗ, дорогая нефть и наступающий налоговый период. Вполне вероятно, что на горизонте недели курс сможет вернуться в диапазон 73-75 рублей за доллар", — считает Кочетков.

Рост курса российской валюты в пятницу лишь подтверждает тезис, что рынок охотнее будет играть в сценарий роста рубля, особенно после введения временного запрета на полеты в Турцию и Танзанию, способствующего некоторому снижению спроса на валюту, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Краткосрочно санкционная премия в долларе может продолжить снижаться, допуская его снижение к 74-75 рублям, хотя более значительный рост рубля потребует качественного улучшения денежных потоков на рынке", — заключает он.