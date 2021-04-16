МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам опускается в пятницу вечером на фоне снижения доходности гособлигаций США, инвесторы ожидают на следующей неделе заседание Европейского центрального банка, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций растет по основным фондовым индексам

По состоянию на 17.46 мск курс евро рос до 1,1982 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1965 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 108,84 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,74 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,17%, до 91,53 пункта.

Доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) с начала недели заметно опустилась. Снижение уже составляет 5%, это самый сильный недельный темп снижения доходности с начала декабря прошлого года. Показатель находится у отметки в 1,58%, хотя в понедельник составлял 1,67%.

Не дала заметную поддержку доллару внутренняя статистика. Так, число новых домов в США, строительство которых было начато в марте, выросло до рекордного уровня за последние 15 лет в 1,739 миллиона, или на 19,4% в месячном выражении. Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) вырос в апреле, по предварительной оценке, слабее ожиданий — до 86,5 пункта при прогнозе в 89,6 пункта.

На следующей неделе начинается череда заседаний крупных мировых центробанков, которая стартует с Европейского центрального банка. ЕЦБ сообщит итоги апрельского заседания и решение по ключевой ставке в четверг, 22 апреля.

"От ЕЦБ по итогам его решения в четверг не ожидается никаких значимых новостей по поводу его политики", — приводит газета Wall Street Journal мнение валютного стратега Unicredit Роберто Миалича (Roberto Mialich).