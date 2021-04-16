МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пределах 1% в пятницу вечером, готовясь завершить торги сильнейшим недельным ростом с декабря 2020 года, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к мировым валютам на снижении доходности гособлигаций США

По состоянию на 18.10 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,77%, или на 13,65 доллара — до 1780,45 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,67% — до 26,133 доллара за унцию.

За текущую неделю золото подорожало уже на 2,1%, что является сильнейшим недельным ростом с декабря 2020 года. Тогда цена драгметалла поднялась на 2,5%.

Поддержку стоимости золота оказало снижение доходности гособлигаций США. В таком случае драгметалл становится выгоднее для инвесторов. За текущую неделю доходность десятилетних US Treasuries упала сильнейшими с декабря 2020 года темпами, достигнув 1,585%.

Аналитик Commerzbank Даниэль Бриземанн (Daniel Briesemann), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагает, что причиной снижения доходности гособлигаций стали сильные статистические данные по США.

Кроме того, по мнению аналитика, трейдеры отреагировали на заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, из которых следует, что регулятор не намерен ужесточать монетарную политику, пока инфляция не достигнет целевого показателя в 2%, а рынок труда полностью не восстановится.

"Похоже, участники торгов на этот раз поверили утверждению ФРС о том, что она не отреагирует на хорошие данные и не допустит перегрева экономики", — сказал Бриземанн.