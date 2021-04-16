МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу вырос по основным биржевым индексам, отыгрывая положительную динамику западных фондовых индексов. По итогам недели российские индексы также ощутимо прибавили.

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Финансист назвал три причины снижения курса биткоина

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 0,84% до 3598,44 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,51% до 1497,05 пункта.

За неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 3,23% и на 5,59%, соответственно.

Западные фондовые индексы в основном прибавляют вечером — 0,2-1,3%.