МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу вырос по основным биржевым индексам, отыгрывая положительную динамику западных фондовых индексов. По итогам недели российские индексы также ощутимо прибавили. Финансист назвал три причины снижения курса биткоина

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 0,84% до 3598,44 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,51% до 1497,05 пункта.

За неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 3,23% и на 5,59%, соответственно.

Западные фондовые индексы в основном прибавляют вечером — 0,2-1,3%.