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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210416/833483450.html
Российский рынок акций вырос в пятницу и за всю неделю
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Российский рынок акций в пятницу вырос по основным биржевым индексам, отыгрывая положительную динамику западных фондовых индексов. По итогам недели российские индексы также... ПРАЙМ, 16.04.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу вырос по основным биржевым индексам, отыгрывая положительную динамику западных фондовых индексов. По итогам недели российские индексы также ощутимо прибавили.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 0,84% до 3598,44 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,51% до 1497,05 пункта.
За неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 3,23% и на 5,59%, соответственно.
Западные фондовые индексы в основном прибавляют вечером — 0,2-1,3%.