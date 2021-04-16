МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги пятницы на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций вырос в пятницу и за всю неделю

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,28%, до 7,25 доллара, "Новатэка" — на 1,66%, до 192,5 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,27%, до 79,98 доллара, "Газпрома" — на 1,42%, до 6,16 доллара, а "Газпром нефти" — на 0,86%, до 23,4 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 3,12%, до 32,68 доллара, расписки НЛМК подорожали на 5,33%, до 34,78 доллара. Бумаги "Северстали" прибавили в стоимости 6,26%, достигнув цены в 23,08 доллара.

Расписки ВТБ увеличились в цене в Лондоне на 4,15%, до 1,21 доллара, Сбербанка — на 2,88%, до 15,21 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", подскочила на 7,46%, до 60,78 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" поднялась на 0,52%, до 9,59 доллара, "Магнита" — на 1,28%, до 14,21 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 1,61%, до 3,15 доллара.