МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись в плюсе, рост мировых фондовых рынков на сильной статистике из Китая поддержал рисковые настроения трейдеров региона, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос в пятницу и за всю неделю

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,52%, до 7019,53 пункта, французский CAC 40 — на 0,85%, до 6287,07 пункта, немецкий DAX поднялся на 1,34%, до 15459,75 пункта, причем ранее в ходе торгов индикатор достиг нового исторического максимума в 15473,83 пункта.

Сильная статистика по КНР поддержала торги в Азии и Европе. Так, ВВП Китая в первом квартале вырос на рекордные 18,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такая статистика придала уверенности трейдерам в перспективах восстановления мировой экономики.

Бумаги немецкого автоконцерна Daimler подорожали по итогам торгов на 2,6%. Ранее компания сообщила, что ожидает значительного улучшения своих финансовых показателей в первом квартале из-за увеличения продаж подразделения Mercedes-Benz, особенно в Китае.

Оптимизм инвесторов из США и рекордный рост американских фондовых рынков также отразились на торгах в Европе. Ранее в пятницу индексы Dow Jones и S&P 500 в очередной раз обновили свои исторические максимумы после выхода сильной макростатистики в четверг (по розничным продажам и рынку труда) и пятницу (по недвижимости).

На следующей неделе начинаются заседания крупных мировых центробанков, первым пройдет встреча Европейского центрального банка. О своем решении по ключевой ставке ЕЦБ объявит в четверг, 22 апреля.