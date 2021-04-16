Курс российской валюты к доллару и евро на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал широкий диапазон колебаний (более 2 рублей), сначала укрепившись, потом упав и все-таки, по итогам, отскочив вверх против основных резервных валют. В итоге, доллар обновил апрельский минимум (76,32 рубля), а евро успел обновить максимум с ноября 2020 года (92,85 рубля) и затем упал в район минимумов с начала апреля (90,15 рубля).

Основным курсообразующим фактором для рубля стали геополитические и санкционные риски, которые сначала резко упали (после звонка Байдена Путину), а затем так же резко возросли (после объявления об антироссийских санкциях США, в том числе на госдолг РФ). Впрочем, они оказались достаточно мягкими, и рубль, пользуясь снятием геополитической неопределенности, опять пошел вверх – на «факте».

При этом нефтяные котировки повышались и ушли выше 67 долларов за баррель сорта Brent – на месячные максимумы, поддерживая курс рубля.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю падал на 1,7 рубля до уровня 75,7 рубля, евро – на 1,4 рубля до 90,7 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась до 5,05 тысячи против 4,85 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЛ САНКЦИИ

Рубль начал завершающуюся рабочую неделю стабилизацией против доллара и евро на фоне неоднозначных сигналов с мировых площадок. Их игроки пытались оценить последствия возобновившегося роста заболеваемости коронавирусом в мире для перспектив восстановления мировой экономики.

Несмотря на существующие опасения, в целом оптимизм относительно выхода из пандемии остается на рынке. Этому способствует ускорение темпов вакцинации, которое отмечается в большей части стран мира. Поэтому укрепляются ожидания более скорого снятия ограничений на передвижение.

Однако «спячка» на валютном рынке РФ не продлилась долго и была нарушена новостям из Вашингтона. Стало известно о телефонном разговоре Байдена и Путина, в ходе которого они договорились встретиться очно. Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке. Оба президента выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности и стратегической стабильности.

Рубль на таких новостях показал внутридневной рост к доллару более чем на 2% — максимум с 5 ноября прошлого года, когда валюта РФ подскакивала в течение дня к американской на 3,35%.

Этот скачок был вызван уверенностью рынка в том, что, по крайней мере, на время подготовки к встрече (в ближайшие месяцы), снят вопрос об антироссийских санкциях США. Инвесторы в середине недели продолжили понижать премию в курсе доллара и евро против рубля.

Заметно вырос при этом ценовой индекс Мосбиржи государственных облигаций. Снижение геополитической премии в доходности госбумаг помогло Минфину провести в среду самый успешный с ноября-2020 аукцион размещения ОФЗ – на 383,7 миллиарда рублей по номиналу. Спрос при этом составил 510,6 миллиарда.

Однако «холодный душ» не заставил себя долго ждать. Уже в четверг западные СМИ отписали, что США введут санкции в тот же день, и они, в том числе, будут направлены на госдолг РФ.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в широких колебаниях. Так, валюта РФ вначале так же активно (как росла на телефонном звонке) теперь уже падала – пока не были до конца ясны условия вводимых санкций.

Однако реалии оказались менее страшными чем ожидания. США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать при первичном размещении российские гособлигации. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. Это успокоило рынок валюты РФ, и рубль стал восстанавливаться. Его коррекционное повышение продолжилось и в пятницу.

При этом ответные меры Москвы к Вашингтону были спокойно восприняты рынком. В частности, МИД РФ заявил, что послам РФ и США необходимо находиться в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций. При этом было отмечено, что предложение США о саммите Путин-Байден было воспринято позитивно, а сейчас "изучается в контексте реально складывающейся ситуации".

РФ готова к спокойному и профессиональному диалогу с США для нормализации отношений, резюмировал МИД РФ после объявления ответных мер Москвы на санкции США.

Таким образом, рубль выходит в плюс из геополитической «сумятицы», отмечавшейся на неделе. Начавшийся налоговый период апреля, в течение которого банки перечислят более 2 триллионов рублей в бюджет и рекордно высокие за месяц цены на нефть будут оказывать поддержку рублю в условиях появления, по крайней мере на ближайшие недели, определенности в геополитическом плане.