МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Рубль вечером в пятницу продолжает восстанавливаться после "санкционных качелей" завершающейся недели и обновляет максимумы апреля.

Дорогая нефть и рост некоторых "развивающихся валют" оказывают поддержку рублю после снятия санкционной неопределенности.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.11 мск падал на 56 копеек, до 75,77 рубля, курс евро — на 62 копейки, до 90,74 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в пятницу доллар опускался до 75,32 рубля (минимума с 31 марта), евро — до 90,15 рубля (минимума с 6 апреля). Нефть торгуется без единой динамики

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РОСТ

Российская валюта в конце недели продолжает расти, восстанавливая позиции после появления определенности в вопросе санкций, которые к тому же оказались не столь опасными для экономики. Уход геополитической премии в курсе основных резервных валют против рубля продолжается.

При этом вечером определенность в геополитическом плане еще более повысилась. Москва в пятницу объявила об ответных мерах на санкции США. В частности, американскому послу рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Кроме того, РФ зеркально высылает 10 американских дипломатов из России и вводит персональные санкции против восьми руководителей вашингтонской администрации, а также прекращает работу американских фондов и неправительственных организаций, которые вмешиваются в российскую внутреннюю политику.

РФ также начинает процедуру денонсации соглашения о поездках дипломатов за пределы мест их базирования, а гражданам РФ или третьих стран отныне запретят устраиваться на работу в посольство или генконсульства США.

При этом было отмечено, что предложение США о саммите Путин-Байден было воспринято позитивно, а сейчас "изучается в контексте реально складывающейся ситуации". РФ готова к спокойному и профессиональному диалогу с США для нормализации отношений, резюмировал МИД РФ после объявления ответных мер Москвы на санкции США.

Конъюнктура внешних рынков поддерживает восстановление "справедливого" курса рубля. Так, стоимость барреля нефти марки Brent теряет сейчас 0,3%, до 66,7 доллара за баррель, корректируясь после обновления в пятницу максимума с 18 марта (67,36 доллара).

Высокие нефтяные котировки поддерживаются публикацией позитивных макроэкономических данных по Китаю, являющемуся крупнейшим импортером нефти. ВВП Поднебесной в первом квартале 2021 года вырос на 18,3% в годовом исчислении на фоне улучшения эпидемиологической обстановки и активного восстановления экономики страны.

В итоге доллар и евро падают к рублю сейчас на 0,7-0,8%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,05 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет. Финансист назвал три причины снижения курса биткоина

ПРОГНОЗЫ

Рубль обновляет максимумы апреля, но волатильность его все еще высокая, что объясняется переоценкой санкционных рисков, отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Снижение угрозы после мягкого пакета мер со стороны США позволит рублю укрепляться дальше. В понедельник мы можем увидеть, как доллар возвращается к уровню ниже 75 рублей, а евро — менее 90 рублей. В течение недели американская валюта вполне способна закрепиться на отметке около 74 рублей, а евро — вблизи 89 рублей", — оценил он.

Прогнозный диапазон для курса доллара в 74-77 рублей выстоял, несмотря на повышенную волатильность на фоне американских санкций, отмечает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Мы ожидаем сохранение динамики в этом диапазоне на следующей неделе. На рынке решили, что определенность лучше постоянных опасений, и российский рубль удержал позиции", — поясняет он.