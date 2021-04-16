ВАШИНГТОН, 16 апр — ПРАЙМ. Биржевые индексы США установили новые рекорды в пятницу, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос в пятницу и за всю неделю

Индексы S&P 500 и DJIA закрылись на рекордных показателях в 4185,47 пункта (рост на 0,36%) и 34200,67 пункта (рост на 0,48%) соответственно. Технологичный NASDAQ также вырос — на 0,10%, до 14052,34 пункта.