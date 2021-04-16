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https://1prime.ru/Financial_market/20210416/833484033.html
Американские индексы установили новые рекорды в пятницу
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Биржевые индексы США установили новые рекорды в пятницу, свидетельствуют данные торгов. Индексы S&P 500 и DJIA закрылись на рекордных показателях в 4185,47 пункта (рост на 0,36%)... ПРАЙМ, 16.04.2021
сша, биржи, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 16 апр — ПРАЙМ. Биржевые индексы США установили новые рекорды в пятницу, свидетельствуют данные торгов.
Индексы S&P 500 и DJIA закрылись на рекордных показателях в 4185,47 пункта (рост на 0,36%) и 34200,67 пункта (рост на 0,48%) соответственно. Технологичный NASDAQ также вырос — на 0,10%, до 14052,34 пункта.