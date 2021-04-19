МОСКВА, 19 апреля — ПРАЙМ. Курс рубля в начале утренних торгов понедельника снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск поднимался на 18 копеек — до 76 рублей, курс евро — на 10 копеек, до 90,95 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent опускается при этом на 0,45% — до 66,47 доллара за баррель.