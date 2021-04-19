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https://1prime.ru/Financial_market/20210419/833489400.html
Рубль утром снижается к доллару и евро
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Курс рубля в начале утренних торгов понедельника снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск поднимался на 18... ПРАЙМ, 19.04.2021
новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 апреля — ПРАЙМ. Курс рубля в начале утренних торгов понедельника снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск поднимался на 18 копеек — до 76 рублей, курс евро — на 10 копеек, до 90,95 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent опускается при этом на 0,45% — до 66,47 доллара за баррель.