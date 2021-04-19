МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник поднимаются, поддержанные рекордной динамикой американских бирж и ожиданиями восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов. Пекин считает неизбежной конкуренцию с США

По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 1,3%, до 3471,17 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,15%, до 2267,97 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,83%, до 29249 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,35%, до 3210,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,22%, до 7079,2 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,22%, до 29749 пунктов.

По итогам торгов пятницы американский промышленный индекс Dow Jones (DJIA) и индекс широкого рынка S&P 500 в очередной раз обновили свои исторические максимумы. Американские рынки демонстрировали рост после выхода макростатистики и ожиданий восстановления экономики.

Кроме того, экспорт Японии в марте подскочил на 16,1% в годовом выражении, это самый сильный рост с 2017 года. Импорт Японии в отчетном месяце вырос на 5,7%.