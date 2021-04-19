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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210419/833491132.html
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
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Российский рынок акций символически повышается по индексу Мосбиржи в начале торгового дня на неопределенных внешних сигналах, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый... ПРАЙМ, 19.04.2021
торги, биржи, мосбиржа, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически повышается по индексу Мосбиржи в начале торгового дня на неопределенных внешних сигналах, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск понедельника поднимается на 0,05%, до 3602,43 пункта, долларовый индекс РТС — снижается на 0,41%, до 1490,91 пункта.
С утра фьючерсы на американские фондовые индексы в основном снижаются. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно.
Стоимость нефти теряет 0,5% за баррель сорта Brent, достигая 66,5 доллара.
Курс евро прибавляет 0,02%, достигая 1,1985 доллара.