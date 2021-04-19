МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически повышается по индексу Мосбиржи в начале торгового дня на неопределенных внешних сигналах, свидетельствуют данные Московской биржи. Цены на нефть коррекционно снижаются

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск понедельника поднимается на 0,05%, до 3602,43 пункта, долларовый индекс РТС — снижается на 0,41%, до 1490,91 пункта.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы в основном снижаются. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно.

Стоимость нефти теряет 0,5% за баррель сорта Brent, достигая 66,5 доллара.

Курс евро прибавляет 0,02%, достигая 1,1985 доллара.