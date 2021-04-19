МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

По состоянию на 10.39 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,21%, до 7,16 доллара, "Новатэка" — на 0,55%, до 191,45 доллара, "Лукойла" — на 0,79%, до 79,35 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,94%, до 6,1 доллара, "Газпром нефти" — на 0,21%, до 23,35 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снижалась на 0,39%, до 33,55 доллара, "Северстали" — росла на 1,82%, до 23,5 доллара, НЛМК — поднималась на 1,06%, до 35,15 доллара.

Расписки ВТБ дешевели на 1,41%, до 1,19 доллара, Сбербанка — на 1,07%, до 15,04 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 1,14%, до 60,09 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,36%, до 9,62 доллара, "Магнита" — снижались на 0,72%, до 14,11 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,32%, до 3,16 доллара.