МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник демонстрируют слабый рост после достижения рекордных значений индексами США и увеличения индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), что свидетельствует о склонности трейдеров к риску, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Азии торгуются в плюсе

По состоянию на 10.58 мск британский индекс FTSE 100 растёт на 0,11%, до 7027,11 пункта, французский CAC 40 — на 0,14%, до 6295,72 пункта; немецкий DAX прибавляет 0,12%, достигая 15478,3 пункта, а минутами ранее показатель обновил исторический максимум, который теперь составляет 15512,9 пункта.

Мировые фондовые индексы по-прежнему склонны к росту на ожиданиях восстановления экономики. В пятницу американские индексы Dow Jones (DJIA) и S&P 500 в очередной раз обновили исторические максимумы. Биржи АТР также показывают в понедельник рост.

Внимание трейдеров по-прежнему обращено к сезону отчетов. Позднее в ходе торгов будет опубликована отчетность американской Coca-Cola, в следующие дни — финансовые результаты таких европейских компаний, как Danone, Heineken, Nestle и других.

Кроме того, в четверг состоится заседание Европейского центрального банка, по результатам которого будет принято решение о величине учётной ставки. Инвесторы также надеются получить подсказки относительно дальнейших планов регулятора продолжать финансовые вливания.