Азиатские биржи закрылись ростом вслед за рынками США
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника ростом на фоне подъема на биржах США по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,49%, до 3477,55 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,44%, до 2274,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,47%, до 29106,15 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,01%, до 3198,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,03%, до 7065,6 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,01%, до 29685,37 пункта.
Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что фондовые индексы США установили новые рекорды на торгах в пятницу. Американские рынки демонстрировали рост после выхода макростатистики и ожиданий восстановления экономики.
При этом рост фондового рынка Японии сдержали новости по коронавирусу. По словам губернатора префектуры Осака Хирофуми Ёсимура, администрации японских префектур Киото и Хёго могут также запросить введение режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на их территории из-за роста числа заражений коронавирусом. Как ожидается, во вторник, 20 апреля, администрация префектуры Осака, где более двух недель наблюдается существенный рост числа новых заражений COVID-19, может официально запросить центральное правительство ввести на ее территории режим ЧС.
"Участники рынка сохраняли осторожность, поскольку нет оптимизма в отношении последней ситуации с вирусом внутри страны и за рубежом", — сказал агентству Франс Пресс старший менеджер Chibagin Asset Management Ёсихиро Окумура (Yoshihiro Okumura).
https://1prime.ru/Financial_market/20210419/833492294.html