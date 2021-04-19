МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника ростом на фоне подъема на биржах США по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы умеренно растут на глобальной склонности к риску

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,49%, до 3477,55 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,44%, до 2274,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,47%, до 29106,15 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,01%, до 3198,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,03%, до 7065,6 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,01%, до 29685,37 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что фондовые индексы США установили новые рекорды на торгах в пятницу. Американские рынки демонстрировали рост после выхода макростатистики и ожиданий восстановления экономики.

При этом рост фондового рынка Японии сдержали новости по коронавирусу. По словам губернатора префектуры Осака Хирофуми Ёсимура, администрации японских префектур Киото и Хёго могут также запросить введение режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на их территории из-за роста числа заражений коронавирусом. Как ожидается, во вторник, 20 апреля, администрация префектуры Осака, где более двух недель наблюдается существенный рост числа новых заражений COVID-19, может официально запросить центральное правительство ввести на ее территории режим ЧС.

"Участники рынка сохраняли осторожность, поскольку нет оптимизма в отношении последней ситуации с вирусом внутри страны и за рубежом", — сказал агентству Франс Пресс старший менеджер Chibagin Asset Management Ёсихиро Окумура (Yoshihiro Okumura).