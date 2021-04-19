Фьючерсы на индексы США снижаются после рекордного роста рынков
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в понедельник, указывая на возможную коррекцию после роста рынков в предыдущий день торгов до новых исторических рекордов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.00 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,22%, до 34005,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,07%, до 14020,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 4169,12 пункта.
Динамика фьючерсов в понедельник говорит о возможной коррекции вниз на открытии торгов в США после того, как в пятницу фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones вновь обновили исторические рекорды.
"После резкого движения рынок берет паузу… Участники торгов проводят переоценку, ожидая новостей, которые могут указать на то, что рост экономики и инфляция остаются на верном (для подтверждения покупок акций — ред.) пути", — сказала газете Wall Street Journal инвестиционный менеджер UBS Asset Management. Кэролайн Симмонз (Caroline Simmons).
Трейдеры также продолжат следить за сезоном корпоративной отчетности, который стартовал с высоких показателей крупнейших американских банков. Сегодня до открытия торгов свою отчетность опубликует Coca-Cola, а после закрытия — IBM.
https://1prime.ru/Financial_market/20210419/833493515.html