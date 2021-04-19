МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в понедельник, указывая на возможную коррекцию после роста рынков в предыдущий день торгов до новых исторических рекордов, свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи закрылись ростом вслед за рынками США

По состоянию на 13.00 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,22%, до 34005,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,07%, до 14020,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 4169,12 пункта.

Динамика фьючерсов в понедельник говорит о возможной коррекции вниз на открытии торгов в США после того, как в пятницу фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones вновь обновили исторические рекорды.

"После резкого движения рынок берет паузу… Участники торгов проводят переоценку, ожидая новостей, которые могут указать на то, что рост экономики и инфляция остаются на верном (для подтверждения покупок акций — ред.) пути", — сказала газете Wall Street Journal инвестиционный менеджер UBS Asset Management. Кэролайн Симмонз (Caroline Simmons).

Трейдеры также продолжат следить за сезоном корпоративной отчетности, который стартовал с высоких показателей крупнейших американских банков. Сегодня до открытия торгов свою отчетность опубликует Coca-Cola, а после закрытия — IBM.