МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Рубль в понедельник падает против доллара и евро на неопределенном внешнем фоне и новых геополитических рисках, следует из данных Московской биржи.

Рубль попал под давление санкционных рисков, однако условия для его умеренного восстановления по-прежнему существуют, считают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.35 мск рос на 42 копейки, до 76,24 рубля, курс евро — на 92 копейки, до 91,77 рубля, следует из данных Мосбиржи. Ранее в понедельник доллар максимально поднимался до 76,41 рубля, евро – до 91,8 рубля. Цены на нефть продолжают снижаться

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Санкционное давление на рубль возросло после того, как в субботу агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США рассматривают возможность запретить своим банкам сделки с рублевыми облигациями российских госбанков на вторичном рынке.

Новые геополитические риски в любой момент могут надавить на рубль, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". В выходные разразился шпионский скандал в Чехии, которая обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву склада боеприпасов в 2014 году, говорит аналитик. Вопрос о действиях российских спецслужб будет поднят на саммите министров стран Евросоюза, продолжает он.

"Ситуация на Донбассе остается сложной, отношения РФ с Западом ухудшаются, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест". "СМИ сообщают о возможном усилении санкций США после анализа эффектов последних мер", — объясняет он.

"Негатив продолжает исходить от ситуации в восточной Украине", — рассуждает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург". Переход на экономику замкнутого цикла увеличит рост ВВП на 30%

ПРОГНОЗЫ

Рубль вновь находится под давлением, в результате чего доллар вернулся в район 76 рублей, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Аналитик ожидает стабилизации американской валюты в нижней половине диапазона 75-77,5 рубля. В рамках предстоящей недели, в случае снижения геополитической напряженности, рубль в паре с долларом может попытаться выйти вниз из коридора 75-77,5 рубля, прогнозирует Зварич.

В центре внимания сегодня переговоры России и Украины в "нормандском" формате, отмечают аналитики Сбербанка. Если геополитическая ситуация останется напряженной, доллар подорожает до 76,5-77 рублей, прогнозируют они.

В отсутствии геополитической эскалации Кадулин ожидает, что доллар возобновит движение к 75 рублям. В то же время в ближайшие дни фон для рубля, вероятно, будет негативным, заключает эксперт.

Фундаментальные условия по-прежнему благоприятны для умеренного восстановления рубля, учитывая приближение основных налоговых выплат в условиях высоких цен на нефть и другое сырье и закрытие границ, считает Полевой. Поэтому аналитик ожидает возвращения доллара в диапазон 75-76 рублей. По его мнению, больший рост рубля будет зависеть от преодоления долларом технической зоны поддержки 74,6-74,9 рублей.