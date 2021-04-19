МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Тем, кто с возбуждением говорит о том, что цифровой юань создает угрозу для американской валюты, следовало бы прислушаться к заместителю управляющего центрального банка Китая Ли Бо, который сказал в воскресенье, что криптовалюта создается не для вытеснения доллара США. Аналитик посоветовала, в какой валюте лучше хранить свои сбережения

Цифровизация юаня впечатляет в точки зрения ее политических последствий и новых рычагов, которые она может дать властям для воздействия на внутреннюю экономику. Но она будет относительно слабым инструментом поддержки международного обращения юаня и тем более не станет оружием, которым можно свергнуть господство доллара.

Являясь валютой самой торгующей в мире экономики, юань занимает очень мало места в международных расчетах. Согласно опубликованной в 2019 году оценке МВФ за 2016 год, около 93% стоимости экспорта Китая и 95% его импорта было деноминировано в долларах.

Похоже, с тех пор мало что изменилось. По данным СВИФТ, в феврале доля юаня в международных платежах оставляла 2,2% против 2,45% в феврале 2016 года. Но даже эти данные дают завышенную оценку, потому что три четверти международных платежей Китая приходятся на Гонконг.

Старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Мартин Хорсемпа сказал на прошлой неделе, что пока не располагает доказательными аргументами в пользу того, что цифровизация валюты поддерживает ее применение в международных расчетах.

Переводы могут проходить быстрее, чем с использованием традиционных банковских технологий. Но для большинства транснациональных корпораций срочность – далеко не главная забота. Во-первых, им будет необходимо приобрести юань, чтобы сделать перевод. Цифровизация может способствовать обходу наложенных Вашингтоном санкций, но большинство международных компаний не захотят делать этого, к тому же санкции – не главный фактор, ограничивающий оборот юаня за рубежом. Рубль впал в турбулентность и готовит россиянам сюрпризы

Эффективность юаня как расчетной денежной единицы или средства платежа когда-нибудь может повыситься. Но его роль как средства накопления почти полностью исключают жесткие меры регулирования движения капиталов в Китае.

Выбор у иностранца с пачкой юаней намного меньше, чем у владеющего долларами, евро или иенами. В Китае намного меньше высококачественных активов, а борьба властей с оттоком капиталов усиливает риск невозможности их репатриации.

Цифровизация может ускорить трансакции и устранить некоторые проблемы международных платежей, но она не превратит нежеланные валюты в желанные. Большинство международных компаний пока считают юань нежеланным, и нет признаков того, что они передумают.

— Автор Mike Bird, Mike.Bird@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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