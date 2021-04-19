МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы США снижаются в понедельник в рамках коррекции, после роста до рекордных значений на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. Рубль снижается к доллару и к евро на санкционных рисках

По состоянию на 16.42 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,37%, до 34075,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,13%, до 14035,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,18%, до 4177,77 пункта.

В пятницу прошедшей недели индексы DJIA и S&P 500 обновили рекорды на общем оптимизме и преобладании рисковых настроений. На данный момент их исторические максимумы составляют 34256,75 и 4191,31 пункта соответственно.

"Мы думаем, что пока котировки находятся там, где они находятся, часто обновляя рекорды,… есть высокая вероятность того, что вы увидите некоторые периоды волатильности", — отметил стратег-аналитик Verdence Capital Advisors Меган Хорнман (Megan Horneman), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Акции Tesla, тем временем, дешевеют на 3,78% после сообщений СМИ о ДТП с электромобилем Tesla, который находился в режиме автопилота. В результате аварии погибли два человека, сообщают СМИ.

Трейдеры также продолжат следить за сезоном корпоративной отчетности, который стартовал с высоких показателей крупнейших американских банков. Ранее в понедельник свой отчет представила Coca-Cola Company, согласно которому чистая прибыль приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала уменьшилась на 19% в годовом выражении и составила 2,245 миллиарда долларов. Акции компании дешевеют на 0,03%.