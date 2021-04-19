МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ принял комплекс мер, направленных на предотвращение искажения конъюнктуры рынка финансовых инструментов региональных энергосбытовых компаний, следует из ответа ЦБ РФ на запрос РИА Новости.

Ранее в понедельник ЦБ направил предписания о приостановлении совершения сделок и проведения операций на организованных торгах отдельным клиентам Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка и компаний: БКС, "Ай Ти Инвест", "Финам", "Открытие брокер". Рубль впал в турбулентность и готовит россиянам сюрпризы

"Банк России выявил координацию и неоднократные попытки вовлечения частных инвесторов в недобросовестные практики на биржевых торгах в ходе постоянного мониторинга торгов ситуационным центром. Такие действия затрагивали ряд финансовых инструментов, преимущественно — региональные энергосбытовые компании. Координация происходила с помощью популярных мессенджеров, внимание Банка России привлекла аномальная торговля со счетов более трех десятков физических лиц", — говорится в ответе.

Такая практика приводит к нарушению справедливого ценообразования и создает угрозу правам третьих лиц, отмечает регулятор. Предписания направлены в соответствии с законом об инсайде и манипулировании в целях защиты целостности рынка и недопущения нерыночного влияния на ценообразование финансовых инструментов, поясняет ЦБ.

Банк России обращает внимание участников рынка на установленную действующим законодательством ответственность за манипулирование рынком и рекомендует воздерживаться от организации и от участия в подобных скоординированных действиях на организованных торгах. ЦБ продолжит всестороннее изучение обстоятельств для окончательной квалификации указанных действий.

Ранее директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях заявил о выявлении скоординированных действий группы лиц в Telegram-канале, которые призывали купить указанную ими ценную бумагу, чтобы, дождавшись роста на повышенном интересе частных инвесторов-новичков, продать ее. Выявленная схема, касалась, в частности, разгона акций компании "Россети Юг".