МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам снижается в понедельник вечером на фоне сохранения низкой доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет в рамках коррекции

По состоянию на 18.23 мск курс евро к доллару рос до 1,2029 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1983 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшался до 108,03 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,77 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,45%, до 91,14 пункта.

Доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) находится заметно ниже уровня, который был в начале месяца. Так, если в начала апреля показатель составлял 1,74%, то в понедельник значение опустилось уже до 1,59%. Неделей ранее доходность составляла 1,67%.

Кроме того, поддержку курсу евро оказывают ожидания заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг на текущей неделе.

Ситуация с коронавирусом в мире остается неопределенной. В Индии суточный прирост числа выявленных инфицированных превышает 250 тысяч, в Японии ряд префектур намерен запросить введение режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за роста числа заражений. На этом фоне инвесторы более склонны к приобретению активов-"убежищ", к которым относится иена.

Валютные стратеги BMO Capital Markets, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагают, что иена может укрепиться по отношению к доллару из-за сокращения числа коротких позиций по этой валюте. По словам стратегов, короткие позиции по иене остаются многочисленными, что делает эти позиции уязвимыми.