МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по итогу основных торгов понедельника вместе с западными площадками, а также на сохраняющихся геополитических опасениях, следует из данных торгов. Изнанка коронакризиса. Куда утекают мировые запасы нефти

При этом долларовый индекс РТС ушел в более заметный минус, чем рублевый индекс Мосбиржи на фоне ослабления рубля к доллару.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,68%, до 3574,08 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,37%, до 1476,58 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.23 мск рос на 51 копейку, до 76,33 рубля, курс евро – на 1,04 рубля, до 91,89 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent поднимался на 0,42% — до 67,05 доллара за баррель.

Ведущие американские площадки к текущему моменту теряют до 1,14%, европейские индексы преимущественно снизились до 0,59%.

В понедельник, 19 апреля, российские торговые площадки закрылись на отрицательной территории, хотя в начале торгового дня индекс Мосбиржи обновил исторический максимум (поднимался до 3605,49 пункта), отмечает аналитик ГК "Финам" Сергей Кауфман.

"Из позитива можно отметить заявление (главы дипломатии Евросоюза — ред.) Жозепа Борреля о том, что ЕС пока не планирует новые санкции против РФ, но ситуация может измениться. При этом ближе к закрытию торговой сессии российский рынок перешёл в режим коррекции на фоне падения большинства мировых индексов", — добавляет Кауфман. Рубль впал в турбулентность и готовит россиянам сюрпризы

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения к закрытию основной сессии оказались бумаги Ozon (-3,54%), акции "Русала" (-3,43%), ОВК (-3,17%), АФК "Система" (-2,54%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,26%), а также акции "ВСМПО-Ависма" (-2,23%), "Северстали" (-2,22%), "Распадской" (-2,1%), ТГК-1 (-1,97%) и акции "Газпрома" (-1,91%).

Акции "Камаза" подорожали к закрытию основных торгов на 5,91% на фоне новостей по дивидендам.

Также в лидерах роста – акции ДВМП (4,09%), Petropavlovsk (3,87%), расписки HeadHunter Group (2,02%), акции "Фосагро" (1,73%), обыкновенные акции "Мечела" (1,72%), а также акции "Полюса" (1,64%), ГК "ПИК" (1,42%), привилегированные акции "Россетей" (1,29%), префы "Лензолота" (1,28%) и привилегированные акции "Ростелекома" (1,27%).

"Акции золотодобытчиков в понедельник находились в лидерах роста на фоне достижения ценами на драгоценный металл максимума с конца февраля текущего года (1790 долларов за тройскую унцию)", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи может продолжить попытки тестировать уровень 3600 пунктов, считает Евгений Миронюк из "Фридом Финанс".

По сути, наблюдающееся вечером снижение можно охарактеризовать как коррекцию, но краткосрочная картина изменится в случае закрепления индексов ниже 3525 и 1455 пунктов, считает Кожухова из "Велес Капитала".

С ее точки зрения, индекс Мосбиржи во вторник будет находиться в диапазоне 3520-3620 пунктов.

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" не исключает, что в ближайшие сессии мы можем увидеть достижение новых исторических вершин на российском рынке акций.

"Участники торгов продолжат следить за геополитикой, вирусным новостным фоном, сырьевыми ценами, сигналами регуляторов и ключевой макростатистикой. … По нашим оценкам, индекс Мосбиржи во вторник будет формироваться в пределах 3520-3620 пунктов", — добавляет он.