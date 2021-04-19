МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы закрылись преимущественно снижением в понедельник вечером на фоне отсутствия значимых факторов роста, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрылся снижением вместе с западными площадками

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,28%, до 7000,08 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,15%, до 6296,69 пункта, немецкий DAX опустился на 0,59%, до 15368,39 пункта.

Днем биржи Европы росли, в то время как инвесторы отыгрывали рост американских индексов до новых рекордов. Внимание трейдеров также обращено к сезону отчетов. На текущей неделе свои финансовые результаты за первый квартал представят такие компании как Danone, Heineken, Nestle.

Кроме того, в четверг состоится заседание Европейского центрального банка, по результатам которого будет принято решение о величине учетной ставки. Инвесторы также надеются получить подсказки относительно дальнейших планов регулятора продолжать финансовые вливания.

"Более спокойное начало недели привело к тому, что фондовые рынки опустились из-за отсутствия новостей", — полагает Аналитик IG Крис Бошам (Chris Beauchamp), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.