МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги понедельника на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций закрылся снижением вместе с западными площадками

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,93%, до 7,11 доллара, "Новатэка" — на 2,52%, до 187,65 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,85%, до 78,5 доллара, "Газпрома" — на 2,66%, до 6 долларов, а "Газпром нефти" — на 1,28%, до 23,1 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 1,87%, до 33,05 доллара, расписки НЛМК подешевели на 1,55%, до 32,24 доллара. Бумаги "Северстали" потеряли в стоимости 1,73%, достигнув цены в 22,68 доллара.

Расписки ВТБ уменьшились в цене в Лондоне на 2,99%, до 1,17 доллара, Сбербанка — на 1,45%, до 14,98 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 1,78%, до 59,7 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" опустилась на 3,23%, до 9,28 доллара, "Магнита" — на 2,32%, до 13,88 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,32%, до 3,14 доллара.