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2021-04-19T23:28:41+03:00
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https://1prime.ru/Financial_market/20210419/833496908.html
Американские биржи снизились в понедельник в рамках коррекции
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Биржи США снизились в понедельник в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,36%, до 34077,63 пункта, индекс... ПРАЙМ, 19.04.2021
сша, биржи, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 19 апр — ПРАЙМ. Биржи США снизились в понедельник в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,36%, до 34077,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,98%, до 13914,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,53%, до 4163,26 пункта.
В пятницу прошедшей недели индексы DJIA и S&P 500 обновили рекорды на общем оптимизме и преобладании рисковых настроений. На данный момент их исторические максимумы составляют 34256,75 и 4191,31 пункта соответственно.
Акции Tesla упали на 3,40% после сообщений СМИ о ДТП с электромобилем Tesla, который находился в режиме автопилота. В результате аварии погибли два человека.