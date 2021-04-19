ВАШИНГТОН, 19 апр — ПРАЙМ. Биржи США снизились в понедельник в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов. Создаст ли цифровой юань угрозу доминированию доллара

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,36%, до 34077,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,98%, до 13914,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,53%, до 4163,26 пункта.

В пятницу прошедшей недели индексы DJIA и S&P 500 обновили рекорды на общем оптимизме и преобладании рисковых настроений. На данный момент их исторические максимумы составляют 34256,75 и 4191,31 пункта соответственно.

Акции Tesla упали на 3,40% после сообщений СМИ о ДТП с электромобилем Tesla, который находился в режиме автопилота. В результате аварии погибли два человека.