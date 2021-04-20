МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 20 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
4:30 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,85% 3,85% (факт)
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -1% 0,3% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (февраль) 4,8% 4,5% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (март) 86,6 тыс 10,1 тыс (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (февраль) -147 тыс -73 тыс (факт)
9:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (февраль) 5% 4,9% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март) 0,7% 0,9% (факт)
17:00 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -3,608 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (март) -1,3% -1,3% (прогноз)
19:00 RUB Уровень безработицы (март) 5,7% 5,6% (прогноз)
21:00 RUB ВВП России (месячный, г/г) -2,8%  
  RUB Русгидро — операционные результаты за 1кв2021    
  RUB ММК — СД (в заочной форме, рекоменд. по див-дам 1кв2021) 0,607 (1П2020) + 2,391 (9м2020) + 0,945 (фин) — див-д 2020  
16:00 мск RUB Группа ВТБ — День инвестора (стратегия и финансовый прогноз)    
  RUB Ростелеком — День инвестора (обновленная стратегия на 2021-2025)    
  RUB Таттелеком — закрытие реестра для участия в ГОСА (14.05.2021, в заочной форме) 0,02021 — див-д 2019 0,0393 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 01.06.2021) — див-д 2020