МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно опускаются, инвесторы в том числе оценивают корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. Безработица в Великобритании в декабре-феврале неожиданно снизилась

По состоянию на 10.37 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,17%, до 6988,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,4%, до 6271,55 пункта; немецкий DAX поднимался на 0,07%, достигая 15378,65 пункта.

Инвесторы обращают внимание на новости из США. Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что администрация президента Байдена изучает возможность ввести требование сократить содержание никотина во всех сигаретах, продаваемых в США. При этом табачные компании в основном транснациональные, и это может быть значимо и для Европы. В результате акции British American Tobacco падают в цене на 6,1%, Imperial Brands — на 5,8%.

Кроме того, бумаги французской Danone теряют 2% стоимости после публикации отчета о продажах в прошлом квартале, которые упали на 9,4% в годовом выражении — до 5,66 миллиарда евро.