МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в основном снижением индексов на фоне распродаж на биржах США днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США упали в начале недели

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,13%, до 3472,94 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,07%, до 2272,68 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,1%, до 29135,73 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,68%, до 3220,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — сократился на 0,68%, до 7017,8 пункта. Японский Nikkei 225 упал на 1,97%, до 29100,38 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что по итогам понедельника основные американские фондовые индексы снизились в пределах 1%, приостановив свой рекордный рост.

При этом особенно сильное снижение отмечено на рынках акций Японии, что связано с опасениями вокруг распространения коронавируса в стране. По данным местных СМИ, администрация японского столичного региона Токио намерена на этой неделе обратиться к центральному правительству с запросом ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на их территории из-за роста числа заражений коронавирусом.

"Продажи отмечены повсеместно из-за опасений по поводу чрезвычайной ситуации, связанной с вирусом", — прокомментировал ход торгов в Японии агентству Франс Пресс старший технический аналитик Daiwa Securities Эйдзи Кинути (Eiji Kinouchi).