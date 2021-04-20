Фьючерсы на индексы США снижаются на росте доходности гособлигаций
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются во вторник при возобновлении роста доходности гособлигаций, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.06 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,41%, до 33817,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,35%, до 13851 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,39%, до 4138,88 пункта.
Рост доходности гособлигаций, как и снижение индексных фьючерсов, говорит о менее рисковых предпочтениях инвесторов. Так, показатель для десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) растет третий день подряд и составляет 1,614%.
Негатив для фондовых рынков может принести и новая порция корпоративной отчетности в США — если она не поддержит тренда резкого роста показателей, показанного в отчётах ранее. До открытия торгов во вторник отчитаются такие крупные компании потребительского сектора, как Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Philip Morris International и Lockheed Martin, а после закрытия торгов — Netflix.
"Единственный риск заключается в том, что ожидания по всем направлениям настолько высоки, что их будет очень трудно оправдать. Мы выходим на уровень, где как в прибыли компаний, так и в макроэкономике будет очень сложно ожидать положительных сюрпризов", — считает старший стратег по международным инвестициям Principal Global Investors в Лондоне Сима Шах (Seema Shah), мнение которой приводит газета Wall Street Journal.
https://1prime.ru/Financial_market/20210420/833501400.html