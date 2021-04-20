МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются во вторник при возобновлении роста доходности гособлигаций, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро на снижении доходности гособлигаций США

По состоянию на 13.06 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,41%, до 33817,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,35%, до 13851 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,39%, до 4138,88 пункта.

Рост доходности гособлигаций, как и снижение индексных фьючерсов, говорит о менее рисковых предпочтениях инвесторов. Так, показатель для десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) растет третий день подряд и составляет 1,614%.

Негатив для фондовых рынков может принести и новая порция корпоративной отчетности в США — если она не поддержит тренда резкого роста показателей, показанного в отчётах ранее. До открытия торгов во вторник отчитаются такие крупные компании потребительского сектора, как Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Philip Morris International и Lockheed Martin, а после закрытия торгов — Netflix.

"Единственный риск заключается в том, что ожидания по всем направлениям настолько высоки, что их будет очень трудно оправдать. Мы выходим на уровень, где как в прибыли компаний, так и в макроэкономике будет очень сложно ожидать положительных сюрпризов", — считает старший стратег по международным инвестициям Principal Global Investors в Лондоне Сима Шах (Seema Shah), мнение которой приводит газета Wall Street Journal.