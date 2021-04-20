МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Операции ввода и вывода денежных средств на валютном рынке Мосбиржи были сдвинуты на полчаса из-за переноса клиринговой сессии (расчетов) на фоне сбоя, о котором предупредила система мониторинга, сообщает торговая площадка. Торги при этом затронуты не были и продолжались в обычном режиме.

"Время проведения клиринговой сессии на валютном рынке будет перенесено. О времени будет сообщено дополнительно. Также временно недоступны операции ввода и вывода денежных средств (которые проходят после клиринга — ред.)", — говорится в сообщении.

Торги на валютном рынке во время сбоя продолжались в обычном режиме, пояснили РИА Новости в пресс-службе биржи.

"При подготовке к клирингу на валютном рынке система мониторинга выдала предупреждение, это потребовало дополнительных проверок и перенос старта клиринговой сессии", — также поясняет пресс-служба биржи.

В 15.44 мск (вместо 15.15 мск) клиринг состоялся и торги продолжаются в обычном режиме, пояснили на Московской бирже.