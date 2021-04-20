2021-04-20T16:20:49+03:00
2021-04-20T16:20:49+03:00
2021-04-20T16:20:49+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210420/833503761.html
Мосбиржа сдвинула операции по валютным сделкам на полчаса
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Операции ввода и вывода денежных средств на валютном рынке Мосбиржи были сдвинуты на полчаса из-за переноса клиринговой сессии (расчетов) на фоне сбоя, о котором предупредила... ПРАЙМ, 20.04.2021
сбой, мосбиржа, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83227/15/832271509.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/15/832271509.jpg
https://1prime.ru/images/83227/15/832271506.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/15/832271506.jpg
https://1prime.ru/images/83227/15/832271503.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/15/832271503.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Операции ввода и вывода денежных средств на валютном рынке Мосбиржи были сдвинуты на полчаса из-за переноса клиринговой сессии (расчетов) на фоне сбоя, о котором предупредила система мониторинга, сообщает торговая площадка. Торги при этом затронуты не были и продолжались в обычном режиме.
"Время проведения клиринговой сессии на валютном рынке будет перенесено. О времени будет сообщено дополнительно. Также временно недоступны операции ввода и вывода денежных средств (которые проходят после клиринга — ред.)", — говорится в сообщении.
Торги на валютном рынке во время сбоя продолжались в обычном режиме, пояснили РИА Новости в пресс-службе биржи.
"При подготовке к клирингу на валютном рынке система мониторинга выдала предупреждение, это потребовало дополнительных проверок и перенос старта клиринговой сессии", — также поясняет пресс-служба биржи.
В 15.44 мск (вместо 15.15 мск) клиринг состоялся и торги продолжаются в обычном режиме, пояснили на Московской бирже.